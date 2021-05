Le groupe de développement de PostgreSQL annonce la disponibilité de la première version bêta de PostgreSQL 14

Cette version contient des aperçus de toutes les fonctionnalités qui seront disponibles dans la version finale de PostgreSQL 14, bien que certains détails de la version puissent changer avant cette date

Principales fonctionnalités de PostgreSQL 14

Performance

Types de données et SQL

Code : Sélectionner tout SELECT datemultirange ( daterange ( '2021-07-01' , '2021-07-31' ) , daterange ( '2021-09-01' , '2021-09-30' ) , daterange ( '2021-11-01' , '2021-11-30' ) , daterange ( '2022-01-01' , '2022-01-31' ) , daterange ( '2022-03-01' , '2022-04-07' ) ) ;

Code : Sélectionner tout SELECT ( '{ "this": { "now": { "works": "in postgres 14!" }}}' ::jsonb ) ['this'] ['now'] ['works'] ;

Administration

Réplication et récupération

Sécurité

Caractéristiques supplémentaires

PostgreSQL 14 poursuit la tendance des versions récentes en offrant des avantages de performances aux charges de travail de toutes tailles.Cette version présente des améliorations significatives du débit des transactions pour les systèmes PostgreSQL qui ont un grand nombre de connexions à la base de données, qu'ils soient dans un état actif ou inactif.PostgreSQL 14 contient également des gains supplémentaires dans la réduction de la surcharge d'indexation de B-tree, y compris la réduction du gonflement sur les tables avec des index fréquemment mis à jour.Les index GiST peuvent désormais pré-trier les données pendant leur processus de construction, permettant à la fois une création d'index plus rapide et des index plus petits.Les index SP-GiST prennent désormais en charge les index de couverture qui permettent aux utilisateurs d'ajouter des colonnes non recherchées supplémentaires à l'index via la clause INCLUDE.Il y a de nombreuses améliorations au parallélisme des requêtes dans PostgreSQL 14.En plus des améliorations de performances globales pour les lectures (scan) séquentielles parallèles, la directive RETURN QUERY de PL / pgSQL peut désormais exécuter des requêtes avec parallélisme.REFRESH MATERIALIZED VIEW peut désormais également utiliser le parallélisme des requêtes.PostgreSQL 14 introduit également la possibilité de tirer parti du parallélisme des requêtes lors de l'interrogation de bases de données distantes à l'aide de wrappers de données distantes.Le wrapper de données distantes PostgreSQL (postgres_fdw) a ajouté la prise en charge de cela dans PostgreSQL 14 lorsque l'indicateur async_capable est défini.postgres_fdw prend également en charge les insertions en bloc et peut importer des partitions de table à l'aide de IMPORT FOREIGN SCHEMA et peut maintenant exécuter TRUNCATE sur des tables distantes.Cette version comporte également plusieurs améliorations du système de partitionnement, notamment des gains de performances lors de la mise à jour ou de la suppression de lignes sur des tables où seules quelques partitions sont affectées.Dans PostgreSQL 14, les partitions peuvent désormais être détachées de manière non bloquante à l'aide de la commande ALTER TABLE ... DETACH PARTITION ... CONCURRENTLY.Le tri incrémentiel, introduit dans la version précédente, peut désormais être utilisé par les fonctions de fenêtre dans PostgreSQL 14.Cette nouvelle version ajoute plus de fonctionnalités aux statistiques étendues , qui peuvent désormais être appliquées aux expressions .PostgreSQL prend en charge la compression sur ses colonnes de «données surdimensionnées» (c'est-à-dire le système TOAST ) depuis des décennies, mais cette version ajoute la possibilité de choisir maintenant d'utiliser la compression LZ4 pour la compression de colonne.S'appuyant sur son support existant pour les types de plage , PostgreSQL 14 ajoute le nouveau type multirange qui vous permet de spécifier une liste ordonnée de plages non contiguës, par exemple:Le nouveau type multirange prend en charge les opérations existantes disponibles pour les types de plage.PostgreSQL 14 ajoute maintenant un cadre général d'indexation pour récupérer des informations dans des objets imbriqués.Par exemple, vous pouvez maintenant récupérer des informations imbriquées dans le type JSONB de données à l'aide de la syntaxe d'indice, par exemple:PostgreSQL 14 ajoute également la prise en charge des paramètres OUT dans les procédures stockées et permet à la claused'utiliser le mot - clépour supprimer les combinaisonsen double.Pour les expressions de table récursives (requêtes WITH), PostgreSQL 14 ajoute les commodités syntaxiques deetpour aider respectivement à l’ordonnancement et à la détection de cycle.Il y a aussi la nouvelle fonction date_bin de PostgreSQL 14 qui peut aligner les horodatages avec des intervalles spécifiés, une technique connue sous le nom de «binning».PostgreSQL 14 apporte de nombreuses améliorations à VACUUM, avec des optimisations orientées vers les index.Autovacuum analyse désormais les tables partitionnées et peut propager des informations sur le nombre de lignes aux tables parentes.Il y a aussi des gains de performances de ANALYZE qui peuvent être contrôlés avec des paramètresPostgreSQL 14 inclut de nombreuses améliorations sur les informations pouvant être surveillées, y compris la possibilité de suivre la progression deen utilisant la vueCette version vous permet de suivre l'activité WAL à partir de la vueet d'inspecter les statistiques des slots de réplication à partir de la vueIl existe plusieurs nouveaux paramètres dans PostgreSQL 14 pour aider à gérer les connexions. Ceux-ci incluent, qui peut fermer les connexions inactives après la période spécifiée, et le paramètrequi permet à PostgreSQL d'annuler les requêtes de longue durée si un client se déconnecte.La commandepeut maintenant traiter tous les index enfants d'une table partitionnée, et PostgreSQL 14 ajoute l'utilitaire pg_amcheck pour aider à vérifier la corruption des données.PostgreSQL 14 ajoute de nombreux avantages en termes de performances pour la réplication logique, y compris la possibilité de diffuser les transactions en cours aux abonnés au lieu d'attendre qu'elles soient terminées.La commandefacilite l'ajout / la suppression de publications à l'aide de la nouvelle syntaxeIl y a des améliorations de performances dans PostgreSQL 14 sur la façon dont PostgreSQL démarre lors d'une récupération après incident, et vous pouvez maintenant utilisersur une instance PostgreSQL qui est en mode veille.PostgreSQL 14 ajoute la possibilité de donner aux utilisateurs des privilèges universels "lecture seule" et "écriture seule" sur les tables / vues / séquences grâce à l'utilisation des rôles prédéfinisetCette version utilise également par défaut SCRAM-SHA-256 pour la gestion des mots de passe sur les nouvelles instances PostgreSQL. En outre, le paramètredansdoit désormais utiliser les valeurs de verify-ca ou verify-full au lieu de des anciennes valeurs.PostgreSQL 14 peut utiliser le "nom distinctif" (DN) d'un certificat pour l' authentification basée sur un certificat avec un paramètredans le fichierDe nombreuses autres nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été ajoutées à PostgreSQL 14, dont certaines peuvent être aussi importantes ou plus importantes pour votre cas d'utilisation que ce qui est mentionné ci-dessus. Veuillez consulter les notes de version pour une liste complète des fonctionnalités nouvelles et modifiées.Source : Postgresql.org Qu'en pensez-vous ?