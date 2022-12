une base de données relationnelle ;

une base de données documentaire avec un support JSON complet ;

un support géospatial ;

partitionnement pour les données de séries chronologiques.

Les licences Oracle seraient trop chères

En décembre 2021, l'équipe a annoncé la première version disponible de la base de données IvorySQL, qui est la seule base de données open source avec des caractéristiques de compatibilité Oracle basée sur PostgreSQL. Le 28 février 2022, sur la base de PostgreSQL 14.2, IvorySQL 1.2 a été publié. L'un des points forts d'IvorySQL est le langage procédural PL/iSQL qui supporte la syntaxe PL/SQL d'Oracle et les paquets de style Oracle.IvorySQL a importé et amélioré l'extension Orafce pour ajouter le support de nombreuses fonctionnalités de compatibilité Oracle, y compris les PACKAGES intégrés, les types de données et les fonctions de conversion. Le projet IvorySQL est publié sous la licence Apache 2 et encourage tous les types de contributions. « Nous nous engageons à suivre les principes de l'open source, nous nous engageons à respecter les principes de la voie open source et nous croyons fermement à la construction d'une communauté saine et inclusive », déclare l’équipe IvorySQL.PostgreSQL, un système de gestion de données connu pour sa fiabilité et sa robustesse, bénéficie de plus de 25 ans de développement open source par une communauté mondiale de développeurs. Il s’agit de l'un des systèmes de gestion des bases de données open source les plus avancés. Il est riche en fonctionnalités, avec des types de données robustes, une indexation puissante et un large éventail de fonctions intégrées que peuvent être utilisé pour simplifier la pile de données et permettre aux développeurs de se concentrer sur la création de son application. Postgres dispose de :Le PostgreSQL Global Development Group a annoncé le 13 octobre la sortie de PostgreSQL 15 , elle s'appuie sur les améliorations de performance des versions récentes avec des gains notables pour la gestion des charges de travail dans les déploiements locaux et distribués, notamment un tri amélioré. Cette version améliore l'expérience du développeur avec l'ajout de la populaire commande MERGE, et ajoute plus de capacités pour observer l'état de la base de données.De son côté, Microsoft a annoncé la disponibilité générale (GA) de SQL Server 2022 , la dernière version de sa plateforme de base de données relationnelle. Cette version apporte une nouvelle intégration avec Azure Synapse, un service d'entreposage et d'analyse de données qui comprend Apache Spark, et Azure Purview, pour la classification et la protection des informations. T-SQL, le langage de requête de SQL Server, a été amélioré dans cette version avec de nouvelles fonctions JSON et la prise en charge de l'API AWS S3 permet des scénarios tels que la sauvegarde et la restauration vers AWS S3. D'autres ajouts importants sont également à noter.Les licences Oracle sont tout simplement trop chères, tout comme la maintenance et le support annuels, déplorent très souvent les utilisateurs. Certains clients d'Oracle cherchent comment réduire leurs dépenses auprès du fournisseur, même si la plupart d'entre eux ont des projets limités de migration des environnements sur site vers le cloud.Un rapport publié en mai 2019 par Rimini Street, le fournisseur tiers d'assistance logicielle pour les produits Oracle et SAP avait en son temps déjà révélé un mécontentement généralisé face aux coûts et aux audits « agressifs ». Parmi les personnes interrogées au niveau de la direction, des vice-présidents/directeurs de l'informatique et des achats, plus de 50 % avaient déclaré qu'elles réduisaient actuellement ou prévoyaient de réduire les dépenses liées à Oracle. Ils ont cité une série de problèmes liés aux coûts des activités avec Oracle, ainsi que la santé générale de leur relation avec le fournisseur.De nombreux utilisateurs ont besoin de migrer leurs applications d'Oracle vers l'open source Postgres, mais pour prendre en charge la nouvelle base de données, les utilisateurs doivent souvent redévelopper l'application, ce qui est peu pratique. S'il existe une base de données basée sur Postgres et compatible avec la plupart des syntaxes et fonctions d'Oracle, ce sera trop pratique pour les clients.« Le projet officiel Postgres n'acceptera pas ce type de soumission de code. Après tout, Postgres est Postgres, et Oracle est Oracle. Alors, créons une base de données compatible avec Oracle », déclare Grant Zhou, fondateur de Highgo Software North America, chef d’équipe de développement PostgreSQL de la société. Ce serait génial s'il existait des images de conteneurs compatibles avec Oracle : des images qui utilisent les mêmes variables d'environnement que la configuration, de sorte que les utilisateurs puissent les déposer dans les environnements de bureau et de test.Source : IvorySQL Pensez-vous que les utilisateurs Oracle ont un réel besoin de migrer leurs applications d'Oracle vers l'open source Postgres ?Que pensez-vous de IvorySQL ? Quelle pourrait être une autre alternative pour migrer les applications Oracle ?Quel SGBD utilisez-vous ?Que pensez-vous d'Oracle ? À votre avis, y a-t-il mieux qu'Oracle comme SGBD ? Pourquoi ?