PostgreSQL 16 est disponible, la dernière version de la base de données open source apporte des améliorations au parallélisme des requêtes et à la réplication logique

Amélioration des performances

FULL

RIGHT

DISTINCT

ORDER BY

SELECT DISTINCT

RIGHT

OUTER

COPY

Réplication logique

pg_create_subscription

Expérience des développeurs

JSON_ARRAY ( )

JSON_ARRAYAGG ( )

IS JSON

5 _432_000

0x1538

0o12470

0b1010100111000

psql

\bind

\bind

SELECT $1:: int + $2:: int \bind 1 2 \g

Surveillance

pg_stat_io

pg_stat_all_tables

auto_explain

pg_stat_statements

pg_stat_activity

Contrôle d'accès et sécurité

pg_hba.conf

pg_ident.conf

include

require_auth

sslrootcert= "system"

postgres_fdw

dblink

À propos de PostgreSQL

", déclare Dave Page, membre de l'équipe de base de PostgreSQL. "".PostgreSQL, un système de gestion de données innovant reconnu pour sa fiabilité et sa robustesse, bénéficie de plus de 25 ans de développement open source de la part d'une communauté mondiale de développeurs et est devenu la base de données relationnelle open source préférée des organisations de toutes tailles.PostgreSQL 16 améliore les performances des fonctionnalités existantes de PostgreSQL grâce à de nouvelles optimisations du planificateur de requêtes. Dans cette dernière version, le planificateur de requêtes peut paralléliser les jointureset, générer des plans mieux optimisés pour les requêtes qui utilisent des fonctions agrégées avec une clauseou, utiliser des tris incrémentaux pour les requêtes, et optimiser les fonctions de fenêtre pour qu'elles s'exécutent plus efficacement. Elle améliore également les "et, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier les lignes non présentes dans une table jointe.Cette version inclut des améliorations pour le chargement en masse en utilisantdans les opérations simples et concurrentes, avec des tests montrant jusqu'à 300% d'amélioration des performances dans certains cas. PostgreSQL 16 ajoute le support de l'équilibrage de charge dans les clients qui utilisent libpq, et des améliorations à la stratégie de vide qui réduisent la nécessité de geler une table complète. De plus, PostgreSQL 16 introduit l'accélération CPU en utilisant SIMD dans les architectures x86 et ARM, résultant en des gains de performance lors du traitement des chaînes ASCII et JSON, et en effectuant des recherches dans les tableaux et les sous-transactions.La réplication logique permet aux utilisateurs de streamer des données vers d'autres instances PostgreSQL ou vers des abonnés qui peuvent interpréter le protocole de réplication logique de PostgreSQL. Dans PostgreSQL 16, les utilisateurs peuvent effectuer la réplication logique à partir d'une instance en standby, ce qui signifie qu'une instance en standby peut publier des changements logiques vers d'autres serveurs. Cela offre aux développeurs de nouvelles options de distribution de la charge de travail, par exemple, l'utilisation d'un standby plutôt que d'un primaire plus occupé pour répliquer logiquement les changements vers les systèmes en aval.De plus, PostgreSQL 16 apporte plusieurs améliorations de performance à la réplication logique. Les abonnés peuvent maintenant appliquer des transactions importantes en utilisant des travailleurs parallèles. Pour les tables qui n'ont pas de clé primaire, les abonnés peuvent utiliser des index B-tree au lieu de balayages séquentiels pour trouver les lignes. Sous certaines conditions, les utilisateurs peuvent également accélérer la synchronisation initiale des tables en utilisant le format binaire.Il y a plusieurs améliorations du contrôle d'accès à la réplication logique dans PostgreSQL 16, y compris le nouveau rôle prédéfini, qui donne aux utilisateurs la possibilité de créer de nouvelles souscriptions logiques. Enfin, cette version commence à ajouter le support de la réplication logique bidirectionnelle, introduisant la fonctionnalité de réplication de données entre deux tables de différents éditeurs.PostgreSQL 16 ajoute plus de syntaxe du standard SQL/JSON, incluant des constructeurs et des prédicats tels que, et. Cette version introduit également la possibilité d'utiliser les underscores pour les séparateurs de milliers (par exemple) et les littéraux entiers non-décimaux, tels que, etLes développeurs utilisant PostgreSQL 16 bénéficient également de nouvelles commandes dans. Cela inclut, qui permet aux utilisateurs de préparer des requêtes paramétrées et d'utiliserpour substituer les variables (par exemple).PostgreSQL 16 améliore le support général des collations de texte, qui fournissent des règles sur la façon dont le texte est trié. PostgreSQL 16 se construit avec le support ICU par défaut, détermine la locale ICU par défaut à partir de l'environnement, et permet aux utilisateurs de définir des règles de collation ICU personnalisées.Un aspect clé de l'optimisation des performances des charges de travail des bases de données est la compréhension de l'impact de vos opérations d'E/S sur votre système. PostgreSQL 16 introduit, une nouvelle source de métriques d'E/S clés pour une analyse granulaire des modèles d'accès aux E/S.De plus, cette version ajoute un nouveau champ à la vuequi enregistre un timestamp représentant la date de la dernière analyse d'une table ou d'un index. PostgreSQL 16 rend égalementplus lisible en enregistrant les valeurs passées dans les instructions paramétrées, et améliore la précision de l'algorithme de suivi des requêtes utilisé paretPostgreSQL 16 fournit des options plus fines pour le contrôle d'accès et améliore d'autres fonctionnalités de sécurité. La version améliore la gestion des fichierset, y compris en permettant la correspondance des expressions régulières pour les noms d'utilisateurs et de bases de données et les directivespour les fichiers de configuration externes.Cette version ajoute plusieurs paramètres de connexion client orientés sécurité, y compris, qui permet aux clients de spécifier les paramètres d'authentification qu'ils sont prêts à accepter d'un serveur, et, qui indique que PostgreSQL devrait utiliser l'autorité de certification (CA) de confiance fournie par le système d'exploitation du client. De plus, la version ajoute le support de la délégation de crédences Kerberos, permettant aux extensions telles queetd'utiliser des crédences authentifiées pour se connecter à des services de confiance.PostgreSQL est la base de données open source la plus avancée au monde, avec une communauté globale de milliers d'utilisateurs, de contributeurs, d'entreprises et d'organisations. Construit sur plus de 35 ans d'ingénierie, à partir de l'Université de Californie, Berkeley, PostgreSQL a continué avec un rythme de développement inégalé. L'ensemble des fonctionnalités de PostgreSQL n'est pas seulement comparable aux systèmes de bases de données propriétaires, mais les dépasse en termes de fonctionnalités avancées, d'extensibilité, de sécurité et de stabilité.Le lien de téléchargement de PostgreSQL 16 est ici Source : PostgreSQL Quel est votre avis sur cette nouvelle mise à jour ?