PostgreSQL 18 est disponible, la dernière version de la base de données open source apporte un sous-système d'entrée/sortie asynchrone, des améliorations de performances et la prise en charge d'OAuth

PostgreSQL 18 : les principales nouveautés en bref

PostgreSQL, également connu sous le nom de Postgres, est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) libre et open source qui met l'accent sur l'extensibilité et la conformité SQL. PostgreSQL offre des transactions avec des propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID), des vues automatiquement actualisables, des vues matérialisées, des déclencheurs, des clés étrangères et des procédures stockées. PostgreSQL est pris en charge par tous les principaux systèmes d'exploitation, notamment Windows, Linux, macOS, FreeBSD et OpenBSD, et gère toute une gamme de charges de travail, des machines individuelles aux entrepôts de données, en passant par les lacs de données ou les services web avec de nombreux utilisateurs simultanés.PostgreSQL 18 vient de sortir en tant que nouvelle version de cette base de données relationnelle objet open source. Cette version introduit un sous-système d'entrée/sortie (E/S) asynchrone qui améliore les performances pour les opérations clés, notamment les analyses séquentielles et bitmap heap, ainsi que les processus de nettoyage. Les tests de performance démontrent des performances jusqu'à trois fois plus rapides dans certains scénarios.Suite à ces modifications fondamentales du moteur, PostgreSQL 18 peut désormais conserver les statistiques du planificateur lors des mises à niveau majeures, ce qui permet aux clusters de retrouver plus rapidement les niveaux de performances attendus après une mise à jour. L'utilitairea bénéficié de plusieurs améliorations, ce qui réduit les temps de mise à niveau, en particulier pour les bases de données comportant de nombreuses tables et séquences.PostgreSQL 18 ajoute également des capacités de « skip scan » aux index B-tree multicolonnes, ce qui permet à davantage de requêtes de tirer parti des index et de bénéficier d'une exécution plus rapide lorsque les colonnes préfixées ne présentent pas de conditions d'égalité ou lorsque certaines combinaisonssont utilisées dans les clausesS'appuyant sur les progrès réalisés en matière de gestion des données, cette version fait des colonnes virtuelles générées la valeur par défaut, calcule leurs valeurs au moment de la requête et permet la réplication logique des colonnes générées stockées. De plus, les développeurs peuvent désormais accéder aux valeurs des lignes précédentes et nouvelles à l'aide des clausespour les instructionsetParmi les autres modifications, on peut citer la prise en charge de la générationordonnée par horodatage, un traitement de texte plus simple et plus rapide, l'authentification OAuth 2.0 intégrée, l'amélioration de la journalisation des conflits de réplication logique, une stratégie de nettoyage proactive et l'activation par défaut des sommes de contrôle des pages pour les nouvelles bases de données. Bien évidemment, plusieurs autres améliorations sont également incluses dans cette version.PostgreSQL s'appuyait auparavant sur les mécanismes de prélecture du système d'exploitation pour accélérer la récupération des données. Cependant, comme les systèmes d'exploitation ne disposent pas d'informations sur les modèles d'accès spécifiques aux bases de données, ils ne peuvent pas toujours anticiper les données qui seront nécessaires, ce qui entraîne des performances sous-optimales dans de nombreuses charges de travail.PostgreSQL 18 introduit un nouveau sous-système d'E/S asynchrones (AIO) conçu pour pallier cette limitation. L'AIO permet à PostgreSQL d'émettre plusieurs requêtes d'E/S simultanément au lieu d'attendre que chacune d'entre elles se termine dans l'ordre. Cela élargit la lecture anticipée existante et améliore le débit global. Les opérations AIO prises en charge dans PostgreSQL 18 comprennent les analyses séquentielles, les analyses de tas bitmap et le nettoyage. Les tests de performance ont démontré des gains de performance pouvant atteindre 3 fois dans certains scénarios.Le nouveau paramètrevous permet de basculer entre les méthodes AIO, notammentet, ou vous pouvez choisir de conserver le comportement actuel de PostgreSQL avec le paramètre sync.Une fonctionnalité clé de PostgreSQL est la génération et le stockage de statistiques qui aident PostgreSQL à sélectionner le plan de requête le plus efficace. Avant PostgreSQL 18, ces statistiques n'étaient pas conservées lors d'une mise à niveau majeure, ce qui pouvait entraîner une dégradation significative des performances des requêtes sur les systèmes très sollicités jusqu'à la fin de l'exécution de. PostgreSQL 18 introduit la possibilité de conserver les statistiques du planificateur lors d'une mise à niveau majeure, ce qui aide un cluster mis à niveau à atteindre plus rapidement les performances attendues après la mise à niveau.De plus,, un utilitaire qui effectue les mises à niveau majeures, comprend plusieurs améliorations dans PostgreSQL 18, telles que des mises à niveau plus rapides lorsqu'une base de données contient de nombreux objets comme des tables et des séquences. Cette version permet également àde traiter ses vérifications en parallèle en fonction des paramètres du drapeau, et ajoute le drapeauqui permute les répertoires de mise à niveau au lieu de copier, cloner ou lier des fichiers.PostgreSQL 18 accélère encore davantage les performances des requêtes grâce à des fonctionnalités qui accélèrent automatiquement les charges de travail. Cette version introduit les recherches « skip scan » sur les index B-tree multicolonnes, qui améliorent le temps d'exécution des requêtes omettant une conditionsur une ou plusieurs colonnes d'index préfixées. Elle permet également d'optimiser les requêtes utilisant des conditionsdans unafin d'utiliser un index, ce qui accélère considérablement l'exécution. De nombreuses améliorations ont également été apportées à la manière dont PostgreSQL planifie et exécute les jointures de tables, depuis l'amélioration des performances des jointures par hachage jusqu'à la possibilité d'utiliser des tris incrémentiels pour les jointures par fusion. PostgreSQL 18 prend également en charge les constructions parallèles pour les index GIN, en joignant les index B-tree et BRIN pour prendre en charge cette fonctionnalité.Cette version s'appuie également sur la prise en charge par PostgreSQL de l'accélération matérielle, notamment la prise en charge des intrinsèques ARM NEON et SVE CPU pour la fonction, qui est utilisée paret d'autres fonctionnalités internes.PostgreSQL 18 introduit des colonnes virtuelles générées qui calculent les valeurs au moment de la requête au lieu de les stocker. Il s'agit désormais de l'option par défaut pour les colonnes générées. De plus, les colonnes générées stockées peuvent désormais être répliquées logiquement.Cette version ajoute la possibilité d'accéder à la fois aux valeurs précédentes () et actuelles () dans la clausepour les commandeset. PostgreSQL 18 ajoute également la génération UUIDv7 via la fonction, qui vous permet de générer des UUID aléatoires classés par horodatage afin de prendre en charge de meilleures stratégies de mise en cache. PostgreSQL 18 inclutcomme alias pourPostgreSQL 18 ajoute des contraintes temporelles (contraintes sur les plages) pour les contraintesetà l'aide de la clause, et pour les contraintesà l'aide de la clauseEnfin, PostgreSQL 18 facilite la création de la définition de schéma d'une table étrangère à l'aide de la définition d'une table locale avec la commandePostgreSQL 18 facilite et accélère le traitement du texte grâce à plusieurs nouvelles améliorations. Cette version ajoute le classement, qui fournit une sémantique Unicode complète pour les transformations de cas tout en contribuant à accélérer de nombreuses comparaisons. Cela inclut les fonctions de comparaison de chaînesetet la nouvelle fonctionpour les comparaisons insensibles à la casse.De plus, PostgreSQL 18 prend désormais en charge les comparaisonssur du texte utilisant un classement non déterministe, ce qui simplifie la manière dont vous pouvez effectuer des correspondances de motifs plus complexes.Cette version modifie également la recherche en texte intégral afin d'utiliser le fournisseur de classement par défaut d'un cluster au lieu de toujours utiliser libc, ce qui peut vous obliger à réindexer toutes les recherches en texte intégral et les indexaprès avoir exécutéPostgreSQL 18 introduit l'authentification OAuth, qui permet aux utilisateurs de s'authentifier à l'aide des mécanismes OAuth 2.0 pris en charge par les extensions PostgreSQL. De plus, PostgreSQL 18 inclut la validation pour le mode FIPS et ajoute le paramètrepour configurer les suites de chiffrement TLS v1.3 côté serveur....