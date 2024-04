Téléchargements standards : pour commencer en toute simplicité

Téléchargements avec reprise : pour reprendre des téléchargements avec des fichiers volumineux.

Téléchargements S3 : pour une compatibilité avec une pléthore d'outils

Compatibilité S3

Les identifiants standards access_key et secret_key . Vous pouvez les générer à partir de la page des paramètres de stockage. Cette méthode d'authentification est largement compatible avec les outils supportant le protocole S3. Elle est également destinée à être utilisée exclusivement côté serveur puisqu'elle fournit un accès complet à vos ressources de stockage. Dans un avenir proche, des clés d'accès à portée limitée seront ajoutées, qui permettront d'accéder à des buckets spécifiques.

AWS CLI : le CLI officiel d'AWS

rclone : un programme en ligne de commande pour gérer les fichiers sur le stockage dans le cloud.

Cyberduck : un navigateur de stockage dans le cloud pour Mac et Windows.

et tout autre outil compatible avec S3 ...

Des entrepôts de données comme ClickHouse

Des moteurs de requête comme DuckDB, Spark, Trino, & Snowflake External Table

Des data loaders comme Fivetran & Airbyte

Les téléchargements avec reprise sont généralement disponibles

Transferts entre buckets : Supabase a ajouté la possibilité de copier et de déplacer des objets d'un bucket à l'autre, alors qu'auparavant ces opérations n'étaient possibles qu'à l'intérieur d'un même bucket de Supabase.

Le moteur de Supabase Storage est entièrement open source et est l'une des rares solutions de stockage à offrir 3 protocoles interopérables pour gérer vos fichiers :Chez Supabase, l'adoption des standards de l'industrie est une priorité. La prise en charge des normes rend les charges de travail portables, un principe clé du produit. L'API S3 est sans aucun doute un standard de stockage, et elle est rendue accessible aux développeurs de différents niveaux d'expérience.Le protocole S3 est rétrocompatible avec les autres API de Supabase. Si vous utilisez déjà Storage via les API REST ou TUS, vous pouvez aujourd'hui utiliser n'importe quel client S3 pour interagir avec vos buckets et vos fichiers : téléchargez avec TUS, servez-les avec REST et gérez-les avec le protocole S3.Le protocole fonctionne sur le cloud, le développement local et l'auto-hébergement.Pour vous authentifier auprès de Supabase S3, vous avez deux possibilités :Avec le support du protocole S3, vous pouvez désormais connecter Supabase Storage à de nombreux outils et services tiers en fournissant une paire d'identifiants qui peuvent être révoqués à tout moment.Vous pouvez utiliser des outils populaires pour les sauvegardes et les migrations, tels que :La compatibilité S3 offre une primitive intéressante pour les ingénieurs de données. Vous pouvez l'utiliser avec de nombreux outils populaires :Dans cet exemple, Tyler, un analyste de données hors pair de Supabase, montre comment stocker des fichiers Parquet dans Supabase Storage et les interroger directement à l'aide de DuckDB :En plus des téléchargements standard et des téléchargements avec reprise, Supabase Storage prend désormais en charge les téléchargements en plusieurs parties par l'intermédiaire du protocole S3. Cela vous permet de maximiser le débit de téléchargement en téléchargeant des morceaux en parallèle, qui sont ensuite concaténés à la fin.Parallèlement à l'annonce de la disponibilité générale de la plateforme, Supabase est ravie d'annoncer que les téléchargements avec possibilité de reprise sont également disponibles de manière générale.Les téléchargements avec reprise sont basés sur le protocole TUS. Le chemin parcouru pour en arriver là a été immensément gratifiant, en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe TUS. Un grand coup de chapeau aux mainteneurs du protocole TUS, @murderlon et @acconut, pour leur approche collaborative de l'open source.Supabase a contribué à certaines fonctionnalités avancées de l'implémentation Node de TUS Spec, y compris les verrous distribués, la taille maximale des fichiers, l'extension d'expiration et de nombreuses corrections de bugs :Ces fonctionnalités étaient essentielles pour Supabase, et comme le serveur de nœuds TUS est open source, elles sont également disponibles pour vous. Il s'agit là d'un autre principe fondamental : dans la mesure du possible, Supabase utilise et soutient des outils existants plutôt que de les développer à partir de zéro.