Electric - La synchronisation pour les applications modernes

Pour être honnête, nous voulions aussi nous appuyer sur nos recherches sur la préservation des invariants dans un système de base de données AP pour faire du vrai SQL avec intégrité dans un environnement local-first. De plus, nous voulions construire un système qui soit open source et conçu pour l'auto-hébergement, de sorte qu'il soit facile à adopter sans le verrouillage que l'on obtient avec les services propriétaires et hébergés. Nous n'en sommes qu'au début, mais le code est en place et le système fonctionne. Vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui pour créer des applications réactives, en temps réel et en local. En utilisant Postgres et SQLite standard.



Directement sur Postgres

Nous en sommes encore aux premières étapes du développement. Pour l'instant, par exemple, la prise en charge des invariants est limitée à l'intégrité référentielle à l'aide de compensations. Cependant, notre objectif est de supporter*:

tous les types de données Postgres intégrés, les types de données d'extension les plus courants et un mécanisme d'extension pour prendre en charge des types de données arbitraires

tous les invariants relationnels, y compris l'intégrité référentielle, l'intégrité référentielle à travers les frontières de réplication, les contraintes uniques et les contraintes de vérification.

Réplication partielle dynamique

une table , dans votre schéma DDL électrifié, comme les projets

, dans votre schéma DDL électrifié, comme les projets une requête , avec des clauses where utilisées pour filtrer les lignes de cette table

, avec des clauses where utilisées pour filtrer les lignes de cette table un arbre d 'inclusion , un graphe acyclique dirigé de données liées (comme le graphe d'association que vous pourriez inclure avec une requête ORM).

fournit la fonction sécurisée sync ( )

charge efficacement les formes

déduplique les formes qui se chevauchent

maintient des abonnements de formes résilients et persistants

Des applications modernes, locales-first

rapides, instantanées : sans décalage ni chargement de spinners

naturellement en temps réel : avec un support natif pour la collaboration multi-utilisateurs

naturellement hors ligne : avec des garanties de simultanéité et d'intégrité sans conflit

naturellement local-first : avec la propriété des données intégrée et la synchronisation dans le nuage en option.

Postgres open source standard pour le backend

SQLite open source standard (avec prise en charge complète de SQL) sur le front-end

ElectricSQL est une couche de synchronisation local-first qui fonctionne avec votre modèle de données existant et résout la réplication partielle dynamique. Elle prend en charge l'évolution réelle des schémas et fournit des API de synchronisation et d'accès aux données expressives et sûres.Les applications lisent et écrivent des données directement depuis et vers une base de données SQLite locale intégrée. Les écritures déclenchent immédiatement la réactivité, de sorte que les données sont visibles et que les composants se redessinent instantanément. Les données sont ensuite synchronisées en arrière-plan par Postgres, en temps réel, entre les utilisateurs et les appareils.Par conséquent, les applications créées avec Electric sont instantanément utilisables, supportent naturellement la collaboration multi-utilisateurs en temps réel et fonctionnent par défaut hors ligne. Comme il s'agit d'un système sans conflit et sans retour en arrière, les applications gèrent naturellement la concurrence et les écritures qui se chevauchent.Electric est construit sur le logiciel libre standard Postgres. Postgres est la base de données centrale, la source de durabilité et le plan de contrôle pour gérer la propagation des données (DML) et le schéma de la base de données (DDL) à vos applications local-first. Ce schéma est ensuite utilisé pour générer un client de base de données à sécurité de type avec prise en charge des invariants relationnels.Electric est conçu pour fonctionner avec les modèles de données Postgres existants. Cela signifie qu'il fonctionne aussi bien pour les nouvelles applications que pour les applications existantes. L'objectif est de pouvoir intégrer Electric à Postgres pour un accès local instantané, de la même manière que vous pouvez intégrer Hasura ou PostgREST pour des API GraphQL ou REST instantanées.L'un des principaux objectifs de conception d'ElectricSQL est de fournir un véritable support SQL.Lorsque vous construisez des applications locales ou hors ligne, vous pouvez choisir d'employer un certain nombre de stratégies de synchronisation. Des requêtes épinglées aux abonnements en direct, en passant par le filtrage basé sur les lignes ou sur les schémas.Une forme est un ensemble de données liées qui sont synchronisées sur l'appareil local. Elle est définie par :Vous pouvez synchroniser des formes larges et peu profondes, telles qu'un petit ensemble de colonnes provenant de toutes les lignes d'une table. Vous pouvez synchroniser des formes imbriquées profondes, telles qu'un projet individuel avec tout son contenu connexe.Avec cette version v0.6, Electric publie la première itération de l'implémentation de ce système. L'implémentation actuelle :Avec ElectricSQL, vous obtiendrez des applications qui sont :Ainsi, vous utilisez des technologies open-source standard :Lié à un protocole de socket web Protobuf open source et à un service de synchronisation Elixir open source qui tire parti de la concurrence et de la résilience de BEAM.